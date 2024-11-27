Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Подписание документа состоялось после переговоров в Астане. Встреча на высшем уровне прошла в резиденции Акорда.

«Главы государств отметили, что Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности», — следует из совместного заявления.

Согласно документу, Путин и Токаев провели плодотворные переговоры по всему комплексу двустороннего сотрудничества, рассмотрели дальнейшие перспективы взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным темам.

Путин сообщил, что БРИКС направил Казахстану приглашение для получения статуса государства — партнера объединения.