Путин и Белоусов провели встречу в Кремле с министром обороны Индии

Путин вместе с Белоусовым встретился с главой минобороны Индии Сингхом

Президент Владимир Путин провел в Москве переговоры с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Во встрече также принял участие глава Минобороны Андрей Белоусов, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поприветствовал собравшихся и пожал руки участникам индийской делегации и российскому министру.

«Владимир Путин принял в Кремле Министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Раджнатх Сингх находится в России с рабочим визитом», — отметили в пресс-службе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запланировал совершить рабочую поездку в Индию. Визит согласуют в начале 2025 года. По информации пресс-службы ГД, поездку пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус.

Из-за болезни Володин также пропустил заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.