Путин встретился с Эрдоганом в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин 12 декабря встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры президентов проходят в Ашхабаде. Российский лидер прибыл туда 12 декабря. Он участвует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Также обсуждаются Международный день нейтралитета и 30-летие официального нейтралитета Туркменистана.

Президент России высоко оценил роль ООН в мировых делах и призвал учитывать мнения всех стран при решении глобальных проблем. Он также отметил особую значимость Туркменистана благодаря его нейтралитету.

Эрдоган, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, заявил, что Турция готова поддержать дипломатические инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса. Турецкий лидер отметил, что искренне желает, чтобы конфликт скорее закончился.