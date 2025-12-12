Путин почти минуту говорил без звука на форуме в Ашхабаде

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на форуме в Туркменистане почти минуту говорил без звука из-за отключенного микрофона. Кадры опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк» .

Президент прибыл в Ашхабад на Международный форум, посвященный году мира и доверия.

В начале выступления глава государства нажал «не ту кнопочку», из-за чего звук не пошел. Через несколько секунд Путину включили микрофон — президент поблагодарил за помощь и начал выступление.

Российский лидер оценил роль ООН в международных отношениях и призвал решать глобальные вопросы с учетом мнений всех стран. Он также указал на особую роль Туркменистана с точки зрения ее нейтралитета.

Ранее Путин посетил Индию, где встретился премьер-министром Нарендрой Моди, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме и посетил мемориал Махатмы Ганди.