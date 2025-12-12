Эрдоган заявил о готовности поддержать мирные инициативы по Украине
Эрдоган: Турция готова поддержать мирные инициативы по конфликту на Украине
Турция готова поддержать дипломатические инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.
Турецкий лидер отметил, что искренне желает, чтобы конфликт между северными соседями, Россией и Украиной, прекратился. Он добавил, что Турцию с этими странами связывают долгие годы дружбы и взаимного уважения.
«Мы готовы оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира, в первую очередь в рамках стамбульского процесса», — подчеркнул он.
Ранее дипломатический источник РИА «Новости» сообщил, что в Турции хотят возобновить диалог России и Украины в Стамбуле и рассчитывают на помощь западных стран в этом вопросе. Турецкое руководство на высшем уровне подтвердило готовность провести четвертый раунд переговоров.
Владимир Путин 12 декабря приехал на площадку Международного форума в Ашхабаде, посвященного году мира и доверия, сообщила пресс-служба Кремля. Форум проходит в Конгресс-центре в столице Туркмении.
Президент заявил, что Россия поддерживает Ашхабадскую декларацию и выраженную в ней приверженность основным принципам международных отношений, заложенным в Уставе ООН.