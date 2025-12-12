Эрдоган заявил о готовности поддержать мирные инициативы по Украине

Турция готова поддержать дипломатические инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

Турецкий лидер отметил, что искренне желает, чтобы конфликт между северными соседями, Россией и Украиной, прекратился. Он добавил, что Турцию с этими странами связывают долгие годы дружбы и взаимного уважения.

«Мы готовы оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира, в первую очередь в рамках стамбульского процесса», — подчеркнул он.

Ранее дипломатический источник РИА «Новости» сообщил, что в Турции хотят возобновить диалог России и Украины в Стамбуле и рассчитывают на помощь западных стран в этом вопросе. Турецкое руководство на высшем уровне подтвердило готовность провести четвертый раунд переговоров.

Владимир Путин 12 декабря приехал на площадку Международного форума в Ашхабаде, посвященного году мира и доверия, сообщила пресс-служба Кремля. Форум проходит в Конгресс-центре в столице Туркмении.

Президент заявил, что Россия поддерживает Ашхабадскую декларацию и выраженную в ней приверженность основным принципам международных отношений, заложенным в Уставе ООН.