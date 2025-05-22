Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

Министр поблагодарил главу государства за награду и отметил, что она вдохновит внешнеполитическое ведомство на дальнейшую работу на международной арене, на которой, по его словам, «без преувеличения, идет борьба добра со злом».

Указ о награждении Путин подписал 21 марта, в день 75-летия Лаврова. Кавалером ордена бессменный с 2004 года глава МИД стал «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Тогда же бывший посол России в США, а ныне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, как делился с Путиным мнением о Лаврове, работавшем в ту пору постоянным представителем России при ООН.

Всего кавалеров этого ордена 28, предыдущим стал в 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко.