Помощник Путина рассказал, как делился с ним мнением о Лаврове

«Звезда»: Путин перед назначением Лаврова главой МИД спрашивал о нем у Ушакова

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как Владимир Путин спрашивал его мнения о Сергее Лаврове, перед тем как назначить последнего министром иностранных дел. Фрагмент документального фильма, который покажут сегодня, опубликовал телеканал «Звезда» .

Разговор состоялся в Нью-Йорке. В то время Ушаков работал послом России в США, а Лавров — постоянного представителя при ООН. Путин поинтересовался, какие у них отношения, а затем попросил охарактеризовать Лаврова профессионально.

«Я откровенно сказал, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый, способный и самый яркий», — вспомнил Ушаков.

Лаврову сегодня исполнилось 75 лет. К юбилею президент наградил министра высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, говоря о Лаврове, особо отметила его чувство юмора.