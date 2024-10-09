Путин вручил Лукашенко высшую государственную награду России

Президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко высшую российскую награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Он был учрежден когда-то Петром I за особые заслуги, я об этом скажу. В данном случае — за особые заслуги в укреплении двусторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень много сделали для этого», — сказал перед этим Путин.
В 1998 году орден возродил первый президент России Борис Ельцин. Всего им наградили 27 человек. Кроме Лукашенко, из глав других государств этой награды удостоили первых президентов Азербайджана и Казахстана Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева, а также действующих главу Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендру Моди.
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