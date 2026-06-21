Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны президент России примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата», — отметили в администрации главы государства.

Также Путин возложит цветы к памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», а также к мемориалам городов-героев.

Несколько дней назад у Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция к годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Активисты возложили венки к памятнику павшим советским воинам.

Глава информационной службы Московской епархии РПЦ Александр Волков рассказал, как верующие могут 22 июня почтить память погибших на фронте.