День памяти и скорби у православных. Верующим рассказали, как почтить павших

Священник Волков: верующие могут встретить День памяти и скорби в храме

День памяти и скорби 22 июня можно встретить в храме, молясь и помогая участникам боевых действий на Украине. Об этом руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков сообщил РИА «Новости» .

«Память о Великой Победе должна для нас быть всегда тем стержнем, который и сегодня позволяет нам быть вместе, помогать нашим нынешним героям, бойцам на фронте — всем, кто участвует в СВО», — сказал он.

В Московской епархии много возможностей помочь военнослужащим. Прихожане, по словам священника, действуют сообща. Волков предложил верующим прийти в День памяти и скорби в храм и узнать, как принести пользу.

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