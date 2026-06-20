Демонстрация под лозунгом «Мир! Россия не является нашим врагом!» прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. Об этом сообщил ТАСС .

Акцию приурочили ко Дню памяти и скорби — годовщине нападения нацистской Германии на СССР. В ней участвовали несколько сотен человек.

Позже активисты направились на мемориал в парке Тиргартен. Там они возложили венки к памятнику павшим советским воинам. В этой части церемонии приняли участие и российские дипломаты во главе с послом Сергеем Нечаевым, который поблагодарил собравшихся и отметил, что у России в Германии немало друзей.

Ранее руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков рассказал, как 22 июня верующие могут почтить память погибших на фронте.