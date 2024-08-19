Путин возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Кремль: Путин в ходе визита в Баку возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Президент России Владимир Путин начал свой государственный визит в Азербайджан с возложения венка к могиле общенационального лидера страны Гейдара Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер посетил могилу отца нынешнего президента Азербайджана на Аллее почетного захоронения в центре Баку. Военнослужащие почетного караула установили венок перед мемориалом, после чего Путин поправил ленту на цветочной композиции и склонил голову в знак уважения.

Накануне, 18 августа, Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом, где его встретил президент республики Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан. В тот же день они провели неформальный ужин.

В понедельник, 19 августа, у Путина и Алиева запланированы встречи в резиденции «Загульба», где состоятся беседа и переговоры в расширенном составе.