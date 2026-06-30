Путин возложил цветы на церемонии прощания с Сергеем Ивановым

Российский лидер Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны, экс-спецпредставителем президента России Сергеем Ивановым в ЦКБ и возложил цветы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», — сказал пресс-секретарь президента.

Иванова похоронят сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Он скончался 26 июня на 74-м году жизни. Путин, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и другие политики выразили соболезнования родным и близким экс-министра обороны.

В последние годы Иванов занимал посты почетного президента баскетбольной Единой лиги ВТБ и спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале уволился по своей инициативе.