Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в его окружении.

Иванов скончался 26 июня. Ему было 73 года. Соболезнования его родным и близким выразили президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и многие другие. Причина смерти неизвестна.

С 1999 года Иванов работал на руководящих должностях в России: до 2001 года был секретарем Совбеза, в 2001-2007 — министром обороны, в 2005-2007 и 2008-2011 — вице-премьером, в 2007-2008 — первым заместителем председателя правительства. С 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента.

В последние годы занимал должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (покинул ее по собственному желанию в феврале) и почетного президента баскетбольной Единой лиги ВТБ.