Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, его процитировал ТАСС .

«Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния», — отметил дипломат.

Он добавил, что в рамках саммита пройдут 11 министерских конференций. На них обсудят инициативы по укреплению связей, технологическому перевооружению и выстраиванию зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Манилу на мероприятия по линии АСЕАН. Также он провел встречу со своим лаосским коллегой.