Путин внес в ГД на ратификацию договор о стратегическом сотрудничестве с КНДР

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ опубликовали в электронной базе законопроектов ГД.

Договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей подписали Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын во время визита российского лидера в Пхеньян 19 июня 2024 года. Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами, его действие — бессрочное.

В новом договоре есть пункт, согласно которому, если один из участников подвергнется нападению, то другой окажет военную и другую необходимую помощь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея вступает в конфликт на стороне России. Он пообещал «реагировать жестко».

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