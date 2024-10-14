Путин внес в ГД на ратификацию договор о стратегическом сотрудничестве с КНДР

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ опубликовали в электронной базе законопроектов ГД.
Договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей подписали Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын во время визита российского лидера в Пхеньян 19 июня 2024 года. Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами, его действие — бессрочное.
В новом договоре есть пункт, согласно которому, если один из участников подвергнется нападению, то другой окажет военную и другую необходимую помощь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея вступает в конфликт на стороне России. Он пообещал «реагировать жестко».
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