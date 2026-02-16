Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии

В состав комиссии также вошла заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Документ актуализирует статус члена комиссии Кирилла Лысогорского — он теперь первый заместитель министра промышленности и торговли России.

Указ вступает в силу со дня подписания — 16 февраля.

Ранее Путин присвоил певцу и первому зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денису Майданову звание народного артиста России. С 2017 года Майданов — заслуженный артист.