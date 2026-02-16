Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста России

С 2017 года Майданов — заслуженный артист. Во вторник, 17 февраля, ему исполнится 50 лет. В этот день в Кремле пройдет благотворительный концерт исполнителя. Всю выручку от мероприятия перечислят в Фонд «Защитники Отечества».

Майданов родился в городе Балаково Саратовской области. Заочно окончил Московский государственный институт культуры по специальности «Менеджер-постановщик шоу-программ». С 2001 года он живет в столице. Писал тексты и музыку для разных исполнителей, но сам получил известность лишь в 2008 году с выходом песни «Вечная любовь».

В Госдуму артист избрался в 2021 году от Одинцовского одномандатного округа Московской области.