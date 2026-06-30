Путин включил Анну Цивилеву в совет по национальным проектам

Статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева войдет в состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Решение принял президент России Владимир Путин, указ опубликовали на портале правовой информации .

Цивилеву также включили в руководство этого совета. Сейчас, кроме должности в Минобороны, она возглавляет Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого совета изменения, включив в них Цивилеву А. Е.», — указали в документе.

Ранее Цивилева поздравила 94 выпускников образовательной программы для ветеранов СВО «Киберзащитник». Она отметила, что такие специалисты особенно востребованы в авиационной отрасли: их ждут в гражданской авиации для обеспечения безопасности полетов.