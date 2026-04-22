Выпускниками проекта «Киберзащитник» стали 94 ветерана СВО

Выпускниками шестого потока социально-образовательного проекта «Киберзащитник» стали 94 ветерана спецоперации. Обучение направлено на профессиональную переподготовку и трудоустройство участников СВО в ИТ-сфере.

Одно из главных направлений, где необходимы киберборцы, — авиация. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева объяснила, что выпускников очень ждут в гражданской авиации для обеспечения безопасности перелетов.

«На первой неделе мы даем общее введение в информационную безопасность, после этого — работа с Windows и Linux. Рассказываем, что такое сети, типичные протоколы связи, порты и так далее», — отметил руководитель проекта Дмитрий Найденов.

Программа длится в течение трех недель. По итогам всего курса выпускники получают два удостоверения повышения квалификации государственного образца.

От Московской области в проекте участвовал Роман Чиков. Попасть в список участников ему помогли в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

«Когда обращался, фонд отрабатывал на 100%. Вопросов нет, просто низкий поклон тем людям и тому, чем они занимаются. Честно признаться, это очень хорошая возможность социализироваться через обучение и пройти переквалификацию», — рассказал Чиков.

После прохождения программы уже трудоустроились 44 выпускника. Часть из них решила не менять место работы и перешла на должности IT-специалистов и специалистов по кибербезопасности.