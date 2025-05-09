Путин в День Победы продолжит встречи с зарубежными лидерами

Путин в День Победы встретится с пятью иностранными лидерами

Президент России Владимир Путин в День Победы проведет пять встреч с иностранными гостями, приехавшими в Москву. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сначала Путин пообщается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Главной темой обсуждения станет деятельность страны в составе «Группы друзей мира на Украине», но затронут также взаимодействие в БРИКС и в целом обстановку на Украине.

Затем российский лидер примет президента Египта Абдул-Фаттах Халила Ас-Сиси. Они обсудят международные проблемы, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Также у Путина запланирована встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На переговорах они затронут вопросы двустороннего характера, международную проблематику и опять же ситуацию вокруг Украины.

Президент России также пообщается 9 мая с главой Сербии Александром Вучичем. Планируется обмен мнениями по положению дел на Западных Балканах и обсуждение газового вопроса.

Завершит марафон встреч общение Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что Украина не смогла реализовать планы по запугиванию иностранных лидеров перед их визитом в Москву.