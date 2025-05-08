Украине не удалось реализовать планы по запугиванию иностранных лидеров перед их визитом в Москву к 9 Мая. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

По его словам, из украинской столицы поступало множество сигналов, с помощью которых киевские власти пытались добиться того, чтобы приглашенные главы других государств не приезжали в Москву на празднование 80-летия Победы.

«Они люди гордые, самостоятельные, конечно, не испугались», — отметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что почти все иностранные лидеры, которых пригласили в российскую столицу, уже либо прилетели, либо прибудут в самое ближайшее время.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин провел переговоры с прибывшим в Москву главной КНР Си Цзиньпином. По их итогам Россия и Китай заключили совместное соглашение о глобальной безопасности.