Путин в беседе с Эрдоганом рассказал о нарушении Украиной моратория
Путин и Эрдоган обсудили нарушение Украиной моратория и Черноморскую инициативу
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Два лидера обсудили широкий спектр тем. Путин и Эрдоган отметили развитие двусторонних отношений, а также обсудили возможность возобновления зерновой сделки. При этом президент Турции поддержал развитие российско-американского диалога.
Российский лидер обратил внимание коллеги, что киевский режим не соблюдает договоренности о моратории на удары по объектам энергетики.
Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, выразив поддержку идее единства и суверенитета страны.
В завершение беседы Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Ураза-байрам.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что военные продолжают соблюдать приказ и не бьют по объектам энергетической инфраструктуры на Украине.