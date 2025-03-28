Путин в беседе с Эрдоганом рассказал о нарушении Украиной моратория

Путин и Эрдоган обсудили нарушение Украиной моратория и Черноморскую инициативу

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Два лидера обсудили широкий спектр тем. Путин и Эрдоган отметили развитие двусторонних отношений, а также обсудили возможность возобновления зерновой сделки. При этом президент Турции поддержал развитие российско-американского диалога.

Российский лидер обратил внимание коллеги, что киевский режим не соблюдает договоренности о моратории на удары по объектам энергетики.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, выразив поддержку идее единства и суверенитета страны.

В завершение беседы Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Ураза-байрам.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что военные продолжают соблюдать приказ и не бьют по объектам энергетической инфраструктуры на Украине.