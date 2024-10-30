Путин уволил Дыдыкина с должности замглавы ФМБА

Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Дыдыкина от поста заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства. Документ опубликовали на официальном правовом сайте.
«Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства», — написали в указе.
Ранее Путин подписал указ о назначении послом РФ в ЮАР Романа Амбарова. Кроме того, глава государства освободил от должности бывшего посла в Южно-Африканской Республике Илью Рогачева. Документ вступил в силу с момента его подписания.
Ранее стало известно, что занимавшего пост посла России в Черногории с июля 2019 года Владислава Масленникова освободили от должности. Указ подписал Путин.
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