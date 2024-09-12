Посла России в Черногории Масленникова сняли с поста

Занимавший пост посла России в Черногории с июля 2019 года Владислав Масленников потерял свою должность. Указ о снятии с дипломата полномочий подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — подчеркнули в тексте указа.

Кто возглавит посольство России в Черногории, пока неизвестно.

Владислав Масленников пришел на работу в Министерство иностранных дел России в 1991 году после окончания МГИМО. До своего назначения в Черногорию работал заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества.

В конце мая Путин снял с поста заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова. На этом посту он находился с 29 марта 2013 года. Кроме того, в активе Попова ордена «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и другие награды