Президент Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения в России до 2030 года. Указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарств и медицинских изделий признается угрозой национальной безопасности России. Результатом реализацией стратегии развития здравоохранения должен стать рост применения отечественных препаратов до 90%.

План мероприятий, согласно документу, следует утвердить в шестимесячный срок. Указ вступил в силу в день его подписания.

Также президент подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Запасниками считаются не служившие мужчины старше 30 лет, выпускники военных учебных заведений, а также женщины, имеющие военно-учетные специальности.

В конце ноября президент утвердил стратегию противодействия русофобии и неонацизму до 2036 года. Указ направлен на укрепление единства страны и противодействия внешним угрозам.