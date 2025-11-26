Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики для укрепления единства страны и противодействия внешним угрозам. Документ опубликовали на портале официального опубликования правовой информации.

Стратегия рассчитана на период до 2036 года и координирует деятельность федеральных и региональных органов власти. Конкретные мероприятия для реализации документа утвердит правительство.

В указе отмечено стабильное состояние межнациональных отношений в России благодаря эффективной политике с 2012 года. При этом признается усиление внешних угроз из-за деятельности недружественных стран.

Как указано в документе, размывание духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей представляет угрозу национальной безопасности. Особое внимание уделяется противодействию русофобии и неонацизму.

Одновременно с тем, как защита новых регионов от киевского режима способствовала патриотическому подъему и единству исторических территорий, новая стратегия призвана сохранить территориальную целостность и внутреннюю стабильность страны.

Согласно целям документа, к 2036 году не менее 85% россиян должны положительно оценивать межнациональные отношения. Уровень общероссийской идентичности планируется повысить до 95%.

Кроме того, не менее 90% граждан должны отмечать отсутствие дискриминации по национальному признаку. Основой российской нации названо гражданское единство и общий культурный код.

Ожидается, что реализация документа снизит количество конфликтов на национальной почве. Стратегия должна будет способствовать сплоченности многонационального народа России.

Ранее Путин подписал указ о новой стратегии безопасности дорожного движения. Документ рассчитан на период до 2030 года с перспективой дальнейшего развития до 2036-го.