Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации .

Военные сборы представляют собой учебно-практические занятия для лиц, состоящих в запасе. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», в запасе находятся мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу, не служившие мужчины старше 30 лет, выпускники военных учебных заведений, а также женщины, имеющие военно-учетные специальности.

В начале ноября Путин подписал закон, устанавливающий новые сроки призыва: с 1 января по 31 декабря. Согласно документу, срок явки по электронным повесткам составляет 30 дней.