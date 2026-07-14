Путин утвердил поручения по итогам ПМЭФ-2026

Глава государства поручил правительству разработать две национальные стратегии. Первая касается развития автономных систем. Вторая — цифровых платформ и внедрения платформенных решений в экономике и других сферах. Срок реализации — до 2036 года.

Кроме того, кабмину вместе с ведущими деловыми объединениями предстоит упростить условия ведения бизнеса для малых и средних предприятий. Речь идет о тех, кто занимается производством товаров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 8 июня дал поручение профильным комитетам обеспечить выполнение поручений президента по итогам ПМЭФ-2026. Рассмотрение разработанных для этого законопроектов нижняя палата начала в приоритетном порядке.