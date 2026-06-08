Володин поручил Госдуме выполнить поручения Путина по итогам ПМЭФ

Профильные комитеты Госдумы должны будут до конца парламентской сессии обеспечить выполнение поручений президента России по итогам Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Такое поручение дал председатель ГД Вячеслав Володин.

В частности, депутаты должны будут проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Кроме того, стажировки для первичного уровня профессиональной деятельности хотят закрепить законодательно.

Также Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, рассказал о крупных компаниях, которые переезжают в регионы и этим стимулируют их развитие. В качестве примеров он назвал банк ПСБ, который теперь базируется в Ярославле, и «Русгидро», перерегистрировавшуюся в Красноярске.