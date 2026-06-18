Госдума на следующей неделе рассмотрит проекты по поручениям Путина с ПМЭФ

Госдума на следующей неделе в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты, разработанные для исполнения поручений президента Владимира Путина, озвученных на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

По его словам, в числе инициатив — два ключевых документа. Первый вносит изменения в Налоговый кодекс и направлен на сохранение пороговых значений доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС. Второй касается введения специального статуса стажера и порядка прохождения стажировок.

В июле также планируют принять решение о защите территорий от паводков. Кроме того, депутаты продолжат работу по мерам поддержки участников СВО и их семей. С 2022 года принят 171 закон, в текущем — 17, на рассмотрении находятся еще 11 проектов.

Даты рассмотрения законопроектов определят 22 июня на совете Думы. Володин поручил Госдуме выполнить поручения президента по итогам ПМЭФ 8 июня.