Путин утвердил МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля в месяц с 1 января 2026 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации .

Закон ранее был одобрен Советом Федерации. Индексация составит 20,7%, и, согласно пояснительной записке, повлияет на доходы примерно 4,6 миллиона работников.

Дополнительные расходы бюджета оценены в 218,5 миллиарда рублей, но около трети суммы, как ожидается, вернется государству через страховые взносы и НДФЛ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что с 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Средняя пенсия по старости составит 27 117 рублей.