Совфед одобрил повышение МРОТ с 2026 года до 27 093 рублей

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей в месяц с 1 января 2026 года. Изменения внесли в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Индексация составит 20,7%, и, судя по пояснительной записке, повышение скажется на доходах примерно 4,6 миллиона работников.

Дополнительные расходы бюджета оценили в 218,5 миллиарда рублей, однако около трети этой суммы вернется в виде страховых взносов и НДФЛ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров вырастут на 7,6%. Средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей. Выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал будут проиндексированы на уровень инфляции 2025 года — 6,8%.

В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составит 737 тысяч рублей, а на второго — 974 тысячи, если за первого выплату не оформляли.