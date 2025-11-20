Экономист Балынин рассказал об изменениях в минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин разъяснил «ФедералПресс» , как рассчитывается минимальная страховая пенсия по старости. Согласно его расчетам, в 2026 году она превысит 14 тысяч рублей, увеличившись на 7,6% по сравнению с 2025 годом.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три условия: достичь общеустановленного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Расчет с учетом стоимости одного ИПК и фиксированной выплаты на 2026 год показывает следующую сумму: «30 * 156,76 + 9584,69 = 14287,49 рублей», — рассказал экономист.

Балынин также напомнил, что неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, устанавливается социальная доплата до величины ПМП. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются различные денежные выплаты, установленные законодательством РФ и регионов.