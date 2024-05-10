Путин провел встречу с Мишустиным | 360°

Важное 10 мая 2024, 12:50 Путин провел встречу с Мишустиным Президент России Путин провел встречу с и. о. премьер-министра Мишустиным

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Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности главы правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил мнение, что продолжение работы Мишустина на посту премьер-министра было бы правильным решением. Он выразил уверенность, что Государственная дума поддержит кандидатуру Мишустина.

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«Совсем недавно мы с коллегами встречались и оценивали работу правительства за предыдущие годы. В сложных условиях сделано немало. Надеюсь, вам удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты министров и вице-премьеров», — сказал Путин.

Президент добавил, что в настоящее время правительству необходимо стремиться к выполнению поставленных задач развития по всем направлениям.

«Как показывает практика последних лет, у нас в целом получается добиваться результатов. Необходимо собраться и работать без пауз», — заключил он.

Ранее Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина. Спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин заявлял, что ему предстоит откровенный разговор с представителями политических фракций.