Мишустин избавился от приставки и. о. | 360°

Важное 10 мая 2024, 16:21 Мишустин избавился от приставки и. о. Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России РИА «Новости»

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Предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин получил одобрение Госдумы. Этим решением он перестал исполнять обязанности главы кабинета министров и вернулся на пост премьера.

За Мишустина проголосовали 375 депутатов. Против внесенного президентом кандидата не выступил никто. Воздержались от голосования 57 человек.

Сохранивший пост главы правительства Мишустин поблагодарил парламентариев, поддержавших его кандидатуру, и отметил, что они также поддержали решение главы государства.

Исполняющим обязанности главы кабинета министров Михаил Мишустин пробыл три дня после инаугурации президента Владимира Путина, который подписал указ о сложении полномочий правительства 7 мая. Утверждение кандидатуры премьер-министра Госдума провела во время дополнительного заседания.

Перед голосованием Мишустин выступил перед депутатами с развернутым планом о работе нового кабинета министров на ближайшие шесть лет.