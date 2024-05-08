Путин утвердил госполитику в области исторического просвещения | 360°

08 мая 2024, 13:33
Путин утвердил госполитику в области исторического просвещения
Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения. Указ главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановляю <…> утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», — отметили в документе.
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Указ вступает в силу со дня его подписания — с 8 мая. Цель новой госполитики — сформировать общую по стране «гражданскую идентичность и укрепить общности Русского мира», опираясь на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности.
Россию в Основах государственной политики по историческому просвещению назвали «государством-цивилизацией», которое сплотило не только русский, но и другие народы на территории Евразии.
Также Путин призвал создать механизм контроля за рынком компьютерных игр. Такая мера нужна, чтобы исключить неконтролируемое распространения цифровых продуктов, которые искажают события мировой и отечественной истории.
История
Владимир Путин
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