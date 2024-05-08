Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр | 360°

08 мая 2024, 13:28
Путин поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр
Путин включил контроль за рынком компьютерных игр в основы госполитики
Президент России Владимир Путин поручил создать механизм контроля за рынком компьютерных игр. Поручение главы государства разместили на официальном сайте публикования правовых актов.
«Создать механизмы государственного и общественного контроля в отношении рынка компьютерных игр», — отметили в указе.
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В документе уточнили, что мера необходима для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях мировой и отечественной истории, а также о роли и месте России в мире.
Кроме того, Путин подписал указ, согласно которому реализация государственной политики России в сфере исторического просвещения будет способствовать сохранению традиционных ценностей, сплочению общества и поддержанию гражданского мира.
Ранее в России предложили создать компьютерную игру — симулятор рабочих профессий.
Россия
Владимир Путин
Компьютерные игры
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