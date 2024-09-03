Путин улетел из Монголии

Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился

Пресс-служба Кремля
Фото: Пресс-служба Кремля

Деловая поездка президента России Владимира Путина в Монголию подошла к концу. Пресс-служба Кремля показала видео с его вылетом из Улан-Батора.

На опубликованных кадрах видно, как глава государства из аэропорта прошел к трапу по красной ковровой дорожке. По правую и левую стороны стояли солдаты из почетного караула.

Путин попрощался с провожающими его монгольскими чиновниками и поднялся на борт самолета.

Российский лидер прибыл в Монголию 2 сентября. Его визит приурочили к празднованию 85-летней годовщины победы на Халхин-Голе. Во время поездки президент провел переговоры с коллегой Ухнагийном Хурэлсухом.

Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России. По его словам, близкие отношения между государствами длятся не одно десятилетие.

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