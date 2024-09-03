Годовщину событий на Халхин-Голе отметили песней «День Победы» в Монголии

«День Победы» спели на приеме в Монголии в честь годовщины битвы на Халхин-Голе

В посольстве России в Монголии на торжественном приеме в честь 85-летия победы на Халхин-Голе прозвучала песня «День Победы». На празднике выступил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы отдаем дань уважения советским и монгольским воинам, участникам тех тяжелых кровопролитных боев. Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов, в исторической летописи России и Монголии», — сказал он.

Президент напомнил, что мужество и стойкость героев Халхин-Гола не позволили противнику оккупировать всю Монголию. По его словам, победа на Халхин-Голе перевернула ход событий Второй мировой войны: потерпевшие крах японцы не рискнули нападать на Советский Союз. Благодаря этому страна направила все силы на борьбу с нацистской Германией.

«И мы, конечно, помним об ощутимой поддержке со стороны монгольского народа в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Монголия поставляла на фронт продовольствие, теплую одежду, а также собирала средства на производство боевой техники.

Путин находится с рабочим визитом в Улан-Баторе со 2 сентября. Он встретился с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом, с которым провел конструктивные и содержательные переговоры.