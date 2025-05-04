Путин указал на действия Запада, которые спровоцировали начало СВО

Многолетнее непризнание Западом независимости и суверенитета России привело к специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Путин заявил, что Запад проигнорировал предупреждения на Мюнхенской конференции, что и привело к трагедии в Украине. Президент вспомнил, что еще в 2007 году он говорил западным партнерам: Россия либо будет суверенной и независимой, либо ее не будет вообще.

«Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — сказал Путин.

Он сказал, что хотел донести до партнеров и коллег мысль о том, как важно пересмотреть свое отношение к России.

Глава государства добавил, что на Западе под предлогом Минских соглашений взяли паузу для перевооружения Украины и подготовки к конфликту с Россией. Путин отметил, что сейчас страна, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу.