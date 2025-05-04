Россия при подписании Минских соглашений рассчитывала на их соблюдение. Но страну просто надули, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия» .

По словам главы государства, Запад под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взял паузу. Это было нужно для перевооружения Украины и подготовки к конфликту с Россией.

«Понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить», — подчеркнул российский лидер.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина даже не пыталась завершить конфликт. Даже до СВО украинская сторона могла предотвратить развитие кризиса, последовав Минским соглашениям, но власти не просто не признали, что не соблюдают договоренности, но даже хвастались этим.