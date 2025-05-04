Путин заявил, что Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу

Россия противостоит всему коллективному Западу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», — сказал глава государства.

Путин также рассказал, что Россия не начала спецоперацию на Украине потому, что надеялась на выполнение Минских соглашений и стремилась решить проблему Донбасса мирным путем.

Глава государства признался, что, когда западные компании покидали Россию, риски были велики, но страна не бросалась в омут с головой.

Ранее Путин заявил, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы. Он сказал, что дышит с россиянами одним воздухом, и надеется, что так будет и дальше.