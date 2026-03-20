Путин учредил День военно-политических органов

Президент России Владимир Путин учредил в Вооруженных силах День военно-политических органов. Праздник будут отмечать ежегодно 15 мая. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая», — следует из документа.

Дата также значится в календаре памятных дней Вооруженных сил.

Ранее Путин постановил учредить День языков Российской Федерации и отмечать его 8 сентября. Президент также объявил 30 апреля Днем коренных малочисленных народов России. Указ вступил в силу 4 ноября 2025 года.