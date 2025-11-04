Путин учредил новый праздник в России

Президент России Владимир Путин постановил учредить День языков Российской Федерации и отмечать его 8 сентября. Соответствующий указ главы государства разместили на сайте опубликования правовых актов.

«В целях сохранения и поддержки языков народов постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать 8 сентября», — отметили в документе.

Указ Путина вступил в силу со дня его подписания. Также президент постановил установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля.

Результаты переписи населения в 2021 году показали, что всего народы России владеют 155 языками. Пять наречий без носителей считаются мертвыми и один — заснувшим, когда в речи остались лишь несколько слов.