Путин раскрыл эффективность дронов на СВО

Счет уничтоженной и поврежденной техники противника продолжает расти — до половины этих потерь связаны с работой операторов дронов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Глава государства отметил, что новая государственная программа вооружений также предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной эффективно поражать любые цели, вне зависимости от их типа.

По словам Путина, с начала специальной военной операции российские силы ПВО уничтожили уже более 80 тысяч воздушных целей.

О новой государственной программе вооружений Владимир Путин рассказал в среду, 11 июня. Комплексные меры затронут все типы российских войск.

Особое внимание власти уделят ВКС, сухопутным войскам и флоту. Также озвучены планы по усилению ядерной триады России.