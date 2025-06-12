Путин раскрыл эффективность дронов на СВО
Путин: дроны уничтожают до 50% техники противника
Счет уничтоженной и поврежденной техники противника продолжает расти — до половины этих потерь связаны с работой операторов дронов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости».
Глава государства отметил, что новая государственная программа вооружений также предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной эффективно поражать любые цели, вне зависимости от их типа.
По словам Путина, с начала специальной военной операции российские силы ПВО уничтожили уже более 80 тысяч воздушных целей.
О новой государственной программе вооружений Владимир Путин рассказал в среду, 11 июня. Комплексные меры затронут все типы российских войск.
Особое внимание власти уделят ВКС, сухопутным войскам и флоту. Также озвучены планы по усилению ядерной триады России.