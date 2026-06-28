Путин сообщил, что Россия начала использовать резервы топлива

Россия начала использовать ранее накопленные объемы топлива, но резервы практически находятся на прошлогоднем уровне. Об этом на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка заявил президент России Владимир Путин, его процитировал ТАСС .

«На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», — отметил глава государства.

Запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, отметил Путин. Президент подчеркнул, что мощности крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих предприятий используются по максимуму.

Двумя днями ранее заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по вопросам стабильности топливного рынка. На заседании проанализировали розничные и оптовые ценники на заправках во всех федеральных округах.