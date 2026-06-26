Вице-премьер Новак провел совещание по вопросам стабильности топливного рынка

В России проработали меры поддержки топливного сектора и специальный план поставок горючего для фермеров в период летнего пика спроса. Об этом стало известно по итогам профильного совещания, которое провел заместитель председателя правительства Александр Новак, темы встречи распространила пресс-служба российского Кабмина.

На встрече с участием представителей министерств, региональных администраций и руководителей нефтяных корпораций детально изучалась текущая ситуация со снабжением субъектов страны нефтепродуктами.

Чиновники проанализировали розничные и оптовые ценники на заправках во всех федеральных округах. Главным приоритетом дискуссии стала защита интересов агропромышленного комплекса в разгар уборочной кампании.

Вице-премьер напомнил, что стабильное выделение дизеля и бензина для полевых работ напрямую определяет будущие объемы и качество собираемого урожая.

В свою очередь топ-менеджеры энергетических компаний отчитались о загрузке своих заводов и объемах выпуска топлива. Представители бизнеса заверили правительство, что внутренний рынок остается для них главным ориентиром, и пообещали строго соблюдать графики отгрузок как для обычных автомобилистов, так и для нужд сельского хозяйства.

По итогам обсуждения Александр Новак распорядился оперативно создать понятный и прозрачный механизм взаимодействия между ведомствами, местными властями и производителями горючего.

Схема должна гарантировать, что любое фермерское хозяйство сможет получить нужные объемы нефтепродуктов без задержек. Кроме того, Кабмин в ближайшее время подготовит комплекс системных решений, которые помогут сохранить экономическую стабильность на заправках по всей стране.

Запасов топлива в России достаточно, как ранее объяснял Александр Новак. Правительство перенастраивает логистику, чтобы бензин поступал на внутренний рынок бесперебойно.