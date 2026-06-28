Путин заявил, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн

В России есть запасы бензина объемом 1,7 миллиона тонн, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом сообщил ТАСС .

Путин отметил, что в продажу поступили ранее накопленные объемы нефтепродуктов, при этом запасы бензина сохранились на уровне прошлого года.

Президент подчеркнул, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны используются по максимуму. В июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.

В пятницу вице-премьер Новак провел совещание по вопросам стабильности рынка ГСМ. Он подчеркнул, что запасов в стране достаточно, но потребуется некоторое время, чтобы перестроить логистические связи.