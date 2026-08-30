Путин сердечно поздравил Лукашенко с днем рождения

Глава российского государства отметил многолетнюю работу белорусского лидера на посту президента, его вклад в развитие страны и защиту ее интересов. Путин подчеркнул, что роль Лукашенко в укреплении дружественных связей между Москвой и Минском и развитии Союзного государства трудно переоценить.

«Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами. И мы продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по наращиванию сотрудничества», — сказано в поздравлении.

Российский лидер пожелал коллеге здоровья, благополучия и новых успехов.

Накануне Путин и Лукашенко провели переговоры в Ново-Огареве. Президенты обсудили вопросы совместной работы: подвели итоги и обсудили дальнейшее сотрудничество.